40% des étudiants du supérieur dépressifs, 20% en difficultés financières

Près de 40% des enseignants de l’enseignement supérieur font état de symptômes dépressifs modérés ou sévères, et un sur deux déclare avoir ressenti le besoin d’un soutien psychologique, selon une étude menée auprès de 7.400 étudiants inscrits dans six Hautes écoles du réseau libre en Wallonie et à Bruxelles.

Sur le plan financier, 20% des étudiants interrogés peinent à boucler leurs fins de mois et 15% ont dû reporter des soins de santé faute de moyens, ajoute l’enquête pilotée par le secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC).

Quant au travail salarié, il concerne désormais plus d’un étudiant sur deux, dont près de la moitié par nécessité financière, avec des effets mesurables sur la santé et l’engagement académique.

Les établissements qui ont participé à l’étude sont la Haute école EPHEC, la Haute école Léonard de Vinci, la Haute école Louvain en Hainaut (HELHa), la Haute école Galilée, la Haute école libre mosane (HELMo) et la Haute école Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux).

Belga – Photo : Belga