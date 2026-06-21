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30°C à Uccle: la vague de chaleur est confirmée par l’IRM

Avec 30°C enregistrés une nouvelle fois ce dimanche à Uccle, on peut officiellement parler d’une vague de chaleur en Belgique, selon le météorologue de l’IRM David Dehenauw.

Cette vague de chaleur devrait au moins durer jusqu’au week-end prochain. Si les prévisions sont exactes, la semaine du 22 au 28 juin sera la plus chaude jamais enregistrée en Belgique, avec une température moyenne avoisinant les 27°C, précise-t-il sur X.


Belga – Photo : Belga Image

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