30°C à Uccle: la vague de chaleur est confirmée par l’IRM
Avec 30°C enregistrés une nouvelle fois ce dimanche à Uccle, on peut officiellement parler d’une vague de chaleur en Belgique, selon le météorologue de l’IRM David Dehenauw.
Cette vague de chaleur devrait au moins durer jusqu’au week-end prochain. Si les prévisions sont exactes, la semaine du 22 au 28 juin sera la plus chaude jamais enregistrée en Belgique, avec une température moyenne avoisinant les 27°C, précise-t-il sur X.
Maintenant 30.0 degrés à Uccle : vague de chaleur officielle belge depuis ce mercredi qui durera au moins jusqu’au week-end prochain. Si les prévisions sont exactes -> 22/6-28/6 la semaine la + chaude jamais enregistrée en Belgique avec une température moyenne de +/- 27 degrés.
— David Dehenauw (@DDehenauw) June 21, 2026
Belga – Photo : Belga Image