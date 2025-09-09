Passer la navigation
Trente places de parking supplémentaires créées rue Wayez

La commune d’Anderlecht va revoir le réaménagement de la rue Wayez en recréant des places de parking et en changeant le sens de circulation. De quoi répondre à la demande des commerçants qui se plaignent depuis que la rue est en sens unique d’une perte de la clientèle.

Reportage de Vanessa Lhuillier, Charles Carpreau et Corinne De Beul

09 septembre 2025 - 18h06
Modifié le 09 septembre 2025 - 18h14
 

