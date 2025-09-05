24h de veille et de jeûne pour la Palestine organisées à Bruxelles ce week-end

Plusieurs associations organisent les 6 et 7 septembre à Bruxelles une action de veille et de jeûne en soutien à la population palestinienne.

Une petite dizaine d’associations organisent le week-end des 6 et 7 septembre une action de veille et de jeûne pour la Palestine à la House of Compassion (église du Béguinage, ndlr.) à Bruxelles. Les villes de Louvain, Diest et Bruges se joindront également à l’opération, indiquent les organisateurs vendredi dans un communiqué.

L’action initiée par ces organisations issues de la société civile débutera samedi à 10h00 pour se terminer 24 heures plus tard, soit dimanche à la même heure, précise le communiqué.

Hart Boven Hard, Pax Christi mais aussi l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) ou encore Broederlijk Delen entendent par cette action apporter leur soutien à la population palestinienne affamée mais aussi dénoncer “l’inaction de nos responsables politiques”.

L’événement sera ponctué de témoignages, de lectures, de rencontres, de performances de poètes et musiciens palestiniens et de projections de films et de courts-métrages.

Belga – Photo : Belga Image