21 kg de cannabis dans ses bagages : intercepté à Brussels Airport, un jeune homme condamné à 36 mois de prison

Le jeune homme a atterri à Brussels Airport sur un vol en provenance de Bangkok, en Thaïlande.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un jeune homme à une peine de 36 mois de prison pour trafic de stupéfiants. Vingt et un kilogrammes de cannabis avaient été découverts dans ses bagages lors d’un contrôle à la douane.

Le mis en cause a atterri à Brussels Airport le 22 avril sur un vol en provenance de la capitale thaïlandaise Bangkok. Lors d’un contrôle à la douane, 15 paquets contenant une matière organique ont été découverts dans sa valise. Les analyses ont par la suite révélé qu’il s’agissait de cannabis, pour un total de 21 kg. “L’homme a affirmé être parti en vacances en Thaïlande avec ses économies et y avoir rencontré une jeune femme qui lui a demandé de transporter la valise”, a expliqué le parquet. “Il a raconté ne pas avoir vérifié le contenu et ne pas avoir reçu d’argent en contrepartie. Il aurait dû laisser la valise à l’aéroport, où la sœur de la jeune femme devait la récupérer.”

36 mois de prison ferme

Le ministère public a jugé ces explications totalement invraisemblables et a requis 36 mois de prison à l’encontre du prévenu. La défense a plaidé pour une peine avec sursis. “Mon client est conscient qu’il aurait dû être plus vigilant et est prêt à assumer ses responsabilités”, a affirmé l’avocat du jeune homme. “Il a un casier judiciaire vierge et occupe un emploi stable de chauffeur. Il a été placé sous surveillance électronique dans cette affaire et a strictement respecté les conditions. Il peut bénéficier d’une peine avec sursis.”

Le tribunal a fait droit aux arguments du parquet et a finalement condamné le jeune homme à une peine de 36 mois de prison ferme.

