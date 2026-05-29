20 km de Bruxelles, Zinneke Parade, Kidical Mass, brocantes : il sera difficile de circuler à Bruxelles ce week-end

Plusieurs événements se tiendront durant le dernier week-end de mai et rendront la circulation compliquée dans la capitale.

Zinneke Parade

Le samedi 30 mai, la Zinneke Parade fera son retour dans les rues du centre-ville pour une 14e édition sur le thème des rêves. Dès 15h, toutes les Zinnodes s’élanceront simultanément depuis différents points du parcours pour entamer une parade en boucle. Les rues du centre-ville non piétonnes se trouvant sur le parcours seront fermées à la circulation. Une zone de dépose-minute est prévue rue Auguste Orts si vous souhaitez vous rendre à l’événement en voiture.

Pour le bon déroulement de cet événement, la ligne de bus 95 direction Grand-Place est limitée à Trône et déviée vers Louise de 14h30 à 18h. En direction de Wiener, les bus sont limités à Petit Sablon. L’arrêt Petit Sablon est déplacé rue de la Régence. Les bus 48 sont déjà déviés entre Anneessens et Porte de Hal suite aux travaux rue Haute et ne sont donc pas impactés par cet événement.

►Toutes les infos sur les perturbations du réseau Stib liées à la parade

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20 km de Bruxelles

Ce dimanche 31 mai se déroulent les 20 km de Bruxelles. Le signal du départ sera donné à 10h au parc du Cinquantenaire et l’arrivée y est prévue également, entre 15h et 16h30.

Le parcours de la course sera partiellement, voire totalement coupé à la circulation, à partir de 8h: avenue de la Joyeuse Entrée – avenue d’Auderghem – rue Belliard – rue de la Régence – place Poelaert – avenue Louise – bois de La Cambre – avenue Franklin Roosevelt – chaussée de La Hulpe – avenue Delleur – boulevard du Souverain – avenue de Tervueren.

Les tunnels sous les axes de la rue Belliard (N23), l’avenue de Tervueren (N3) et l’avenue Louise (N24) seront également fermés à la circulation. Les réouvertures auront lieu entre 13h et 16h, suivant le passage des coureurs. L’utilisation de la voiture à Bruxelles est vivement déconseillée de 9h à 16h30.

De nombreuses lignes de tram et de bus seront également modifiées suite à la fermeture du parcours. Toutefois, la Stib renforcera l’offre sur les lignes de métro 1 et 5, ainsi que sur les lignes de tram 7 et 25, afin de faciliter les déplacements des coureurs et supporters.

►Toutes les infos sur les perturbations du réseau Stib liées au 20 km

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Kidical mass

La parade cycliste festive pour enfants revient ce dimanche à Schaerbeek, Watermael-Boitsfort et Auderghem. Les automobilistes croisant le cortège sont invités à faire preuve de patience.

À Schaerbeek, le cortège s’élancera du mini-golf Josaphat à 16h15 pour un parcours qui fera maximum 5km. Pour la parade dans les communes de Watermael-Boitsfort et Auderghem, le départ se fera à 15h au parc Seny. La distance du parcours sera d’environ 6km.

Toutes les infos pratiques sur ces deux rassemblements sont disponibles sur la page Facebook de Kidical Mass Brussels.

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Brocantes

La grande brocante de Printemps de Berchem-Sainte-Agathe aura lieu ce week-end. Elle occupera les rues Dr. Leemans, Courte, de l’Eglise, Joseph Mertens, Vandendriesch, de Grand Bigard et la rue Prosper Préser. D’autres perturbations de circulation sont à prévoir dans le cadre de la Kermesse de printemps organisée par la commune du vendredi au dimanche. Evere accueillera aussi une brocante et une fête de quartier ce samedi autour de la rue Picardie.

Molenbeek accueillera deux brocantes ce week-end. La première aura lieu samedi dans le quartier Delaunoy et regroupera 160 exposants. Une deuxième brocante de 250 exposants aura lieu dimanche rue Picard de 10 à 17h.

À Anderlecht, 120 exposants s’installeront samedi de 9 h à 18 h, avenue du Soldat Britannique. Le dimanche 31 mai, 250 exposants prendront place dans le quartier du Vert-chasseur à Uccle.

D’autres brocantes de plus petite taille auront lieu à Schaerbeek et Woluwe-Saint-Pierre.

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