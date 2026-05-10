Des centaines de cyclistes manifestent à vélo pour plus d’infrastructures adaptées aux enfants

Plusieurs centaines de cyclistes, 700 selon les organisatrices, ont participé dimanche à Bruxelles à la BIG (Inter)national Kidical Mass, une manifestation cycliste pour réclamer davantage d’infrastructures cyclables adaptées aux enfants dans la capitale.

Selon les organisatrices, les enfants restent fortement sous-représentés dans l’espace public bruxellois, car l’infrastructure ne leur permet tout simplement pas de circuler seuls.

“Le nombre de cyclistes à Bruxelles continue d’augmenter, mais le vélo reste largement inaccessible aux tout-petits“, ont expliqué Leticia Sere et Cecilia Pagola, coordinatrices de la Kidical Mass.

“D’après les données de l’Observatoire du vélo, ils ne représentent actuellement que 1,3% des cyclistes. On constate également une augmentation de l’utilisation des vélos familiaux, mais seulement 22% des vélos observés à Bruxelles sont équipés pour transporter des enfants, principalement via des vélos cargo (48%) ou des vélos cargo avec remorque (20%). Cela montre que les familles s’adaptent, mais que la ville n’est pas encore conçue à la hauteur des enfants.”

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C’est pourquoi la BIG (Inter)national Kidical Mass a rassemblé des familles de toute la Belgique à Bruxelles dimanche. La parade colorée a suivi un parcours d’environ 5 kilomètres, de la place du Trône au Parc Royal. Au son de la musique et des sonnettes, les participants ont attiré l’attention des passants et des autres usagers de la route.

“Notre objectif est clair : rendre visible la place des enfants dans la circulation et plaider pour une infrastructure urbaine plus sûre“, expliquent les organisatrices. “Nous avons identifié trois priorités qui peuvent être accélérées : le développement d’infrastructures cyclables physiquement séparées et interconnectées, la sécurisation des abords des écoles par la mise en place de zones scolaires, et l’application effective des limitations de vitesse à 30 km/h. Une ville où les enfants peuvent circuler à vélo en toute sécurité est une ville plus agréable pour tous. Aujourd’hui, ce n’est pas encore une réalité.”

Belga – Photo : Belga Image