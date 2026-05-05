Vélo à Bruxelles : 1,5 million d’euros accordés pour 13 nouveaux projets d’infrastructures cyclables

Après sept ans d’activité et plus de 120 projets soutenus, le Fonds Bikes in Brussels, géré par la Fondation Roi Baudouin, poursuit ses investissements en faveur du vélo à Bruxelles.

Une nouvelle enveloppe de près de 1,5 million d’euros est attribuée à 13 initiatives portées par des écoles, des associations et des autorités locales, avec pour objectif de faciliter l’usage du vélo au quotidien.

Ces projets, répartis dans plusieurs communes, visent notamment à améliorer le stationnement, renforcer la sécurité des cyclistes et encourager davantage d’habitants à opter pour ce mode de déplacement. Parmi les aménagements prévus figurent la création de parkings vélos dans des établissements scolaires à Auderghem et Ixelles, l’installation de nouvelles infrastructures à Berchem-Sainte-Agathe et Evere, ou encore le réaménagement d’espaces publics à Schaerbeek pour mieux intégrer les cyclistes. À Saint-Gilles et Uccle, des capacités de stationnement supplémentaires seront également développées pour répondre à une demande croissante.

Renforcer les connexions avec Bruxelles

En parallèle, quatre autres projets viennent renforcer les connexions cyclables entre Bruxelles et sa périphérie. Ils comprennent notamment l’extension de plusieurs véloroutes rapides, la construction d’un pont au-dessus du Ring entre Dilbeek et Anderlecht, ainsi qu’une nouvelle liaison vers l’aéroport de Zaventem. Ces infrastructures visent à sécuriser et fluidifier les trajets, y compris sur de plus longues distances.

Le Fonds annonce également le lancement de la deuxième édition des Bikes in Brussels Awards. Ce concours mettra en lumière des infrastructures cyclables exemplaires réalisées récemment dans et autour de la capitale. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 mai, avec des prix répartis en trois catégories : parkings vélos, pistes cyclables et grandes infrastructures comme les passerelles ou voies rapides.

Rédaction