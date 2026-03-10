25 ans après son ouverture, le Caffè al Dente va fermer ses portes le 11 avril

Le restaurant italien Caffè al Dente, situé rue du Doyenné à deux pas du Parvis Saint-Pierre, servira son dernier service le samedi 11 avril, après près de 25 ans d’activité.

Dans un message adressé à ses clients, l’équipe annonce la fin de l’aventure “après bientôt 25 années de passion, de rencontres et de moments partagés”. L’établissement, bien connu dans le quartier, a marqué plusieurs générations d’habitués.

Les responsables tiennent également à remercier les nombreuses équipes qui se sont succédé en salle et en cuisine au fil des années. “Merci à toutes les équipes qui ont fait vivre ce lieu au fil des années ; merci à vous, clients fidèles, amis et partenaires, de lui avoir donné une âme et d’en avoir fait bien plus qu’un restaurant”, écrit l’équipe dans son message.

Après près d’un quart de siècle d’activité, les gérants expliquent qu’il est temps pour eux de “clôturer cette belle aventure”.

Le 11 avril, le rideau tombera définitivement. “Ces souvenirs resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Merci pour votre fidélité, votre confiance et tous ces instants partagés”, conclut l’équipe du restaurant.

