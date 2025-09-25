Energie : 2 millions d’euros investis dans la rénovation de 500 appartements

A Woluwe-Saint-Lambert, les habitants des résidences Briand devraient bientôt voir leur facture d’énergie diminuer.

Grâce à une rénovation énergétique d’envergure, ils économiseront collectivement près de 200 000 euros par an – tout en réduisant leur empreinte carbone de plus de 500 tonnes de CO₂ chaque année.

Inaugurées ce 25 septembre, les installations ont été mises en place par la société Watt Matters, en partenariat avec l’association des copropriétaires. Cogénérations, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques et régulation intelligente font désormais partie du quotidien des 486 logements concernés.

Financés via une formule de tiers-investissement, les travaux n’ont rien coûté aux habitants. En plus des gains financiers, le projet marque une première dans la commune avec la création de deux communautés d’énergie citoyennes, permettant de partager localement l’électricité produite sur place.

■ Reportage de Rémy Rucquoi, Béatrice Broutout, Jacques Vermeer et Laurence Paciarelli