1er mai : “Je suis aussi le petit-fils d’un mineur”, répond Georges-Louis Bouchez

Georges-Louis Bouchez a contesté vendredi les allégations selon lesquelles le MR n’aurait pas sa place à Blegny-Mine pour y célébrer la Fête du travail.

“L’histoire de ce site, certains ont dit que ce n’était pas la nôtre. Une députée socialiste, presque la larme à l’œil, a expliqué que son grand-père était mineur“, a-t-il indiqué sous les rires des quelque 2.000 militants. “Eh bien, ça tombe bien, je suis aussi le petit-fils d’un mineur“, s’est-il exclamé.

Au pied de l’ascenseur de l’ancienne mine de Blegny-Trembleur, sous les slogans, “Notre travail gagne du terrain“, “l’énergie de la croissance” et “moins d’État, plus de pouvoir d’achat“, le Montois a appelé à l’optimisme “qui manque tant dans la société“.

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Dans un discours centré sur l’énergie, le socio-économique et le pouvoir d’achat, le président du MR a dit comprendre l’impatience des citoyens. “Les fameux 500 euros… le PS a trouvé le slogan“, a-t-il ironisé. “Cette promesse sera tenue via la réforme fiscale qui arrive au parlement dans les prochaines semaines“, a-t-il assuré.

Georges-Louis Bouchez a aussi annoncé le dépôt de textes dans les Parlements afin de proposer un “big deal” de la croissance, sans en donner les détails.

En matière de baisse des dépenses publiques, il a pris en exemple les Pays-Bas. Selon lui, notre voisin du nord dépense 60 milliards d’euros de moins chaque année si on le rapportait à la taille de la Belgique.

“En 14 mois, on n’a pas encore réussi à tout résoudre“, a-t-il concédé. “Mais il en reste 36… Au football, c’est comme si on était à la 30e minute du match. Il en reste 60 et peut-être des arrêts de jeu“, a-t-il lancé, souhaitant que la suite ressemble au match PSG-Bayern Munich de mardi dernier avec ce résultat exceptionnel de 9 buts.

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L’événement n’était accessible qu’en montrant un laissez-passer. Trois contrôles de police étaient nécessaires depuis le centre de Blegny pour rejoindre le site. Le bourgmestre de la commune Jéröme Cochart (MR), a tenu à remercier les forces de l’ordre. “La démocratie a gagné“, s’est-il exclamé, en l’absence de manifestants.

Belga – Photo : Belga