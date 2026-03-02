150 ans de la Reine Élisabeth : une série de concerts de musique classique organisée à Flagey

Pour célébrer les 150 ans de la Reine Élisabeth, le bâtiment Flagey organise une série de concerts de musique classique, intitulés “Queen’s delight”, le dimanche 22 mars 2026 à partir de 16h30.

Flagey rassemblera plusieurs lauréats emblématiques du Concours Reine Elisabeth, comme le violoniste canadien Timothy Chooi (second prix en 2019) ou le pianiste français Jonathan Fournel (premier prix en 2021). L’événement se déroulera en trois parties distinctes : la première à 16h30, la seconde à 19h30 et la dernière commencera à 20h45. En parallèle, plusieurs autres concerts individuels ou en duo auront lieu.

Fondé en 1937 par la Reine Elisabeth de Belgique et Eugène Ysaÿe, le concours Reine Elisabeth a lieu chaque année en Belgique. L’épreuve fonctionne sur base d’une rotation entre trois instruments (piano, violon et violoncelle) et le chant. Le violoncelle sera l’instrument de l’édition 2026, qui se tiendra du 4 mai au 10 juin prochains.

Belga – Photo : Belga Image