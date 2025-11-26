15 personnes interpellées lors d’une opération antidrogue à Bruxelles

Quinze personnes ont été interpellées dans le cadre d’une importante opération antidrogue à Bruxelles, a indiqué mercredi le parquet de la capitale dans un communiqué. Sept suspects ont été inculpés.

Une enquête ouverte à la suite de l’interception de deux palettes contenant de la marijuana en provenance des États-Unis a permis de mettre au jour un réseau structuré impliqué dans un trafic international de stupéfiants, détaille le parquet. Au total, 27 perquisitions ont été réalisées, principalement à Bruxelles, et 15 personnes ont été privées de liberté. Le juge d’instruction a entendu les suspects. 7 personnes ont été inculpés du chef d’organisation criminelle dans le cadre d’importation de stupéfiants et 5 d’entre eux placés sous mandat d’arrêt. L’un des principaux suspects serait actuellement en fuite aux Émirats arabes unis.

Les perquisitions ont permis la saisie d’une importante somme d’argent, de plusieurs armes à feu ainsi que de différents types de stupéfiants.

Les personnes interpellées agissaient pour le compte d’une organisation criminelle active sur le territoire bruxellois et au-delà, précsie le parquet. Le groupe disposait d’un soutien logistique organisé, chargé notamment de la mise à disposition de véhicules, du transfert d’argent et de la gestion de livraisons.