140.000 cigarettes électroniques jetables saisies en 2025
Le Service public fédéral (SPF) Santé publique a saisi 140.019 cigarettes électroniques ou vapoteuses jetables l’an dernier, annonce-t-il mardi. Depuis le 1er janvier 2025, la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite.
La loi interdisant la vente de cigarettes électroniques jetables est entrée en vigueur début janvier. Les amendes pour la vente illégale de vapoteuses jetables peuvent atteindre 120.000 euros, mais en pratique elles varient entre 800 et 1.000 euros, selon le SPF Santé publique. Si nécessaire, les autorités peuvent également fermer temporairement les magasins. En 2025, près de 600 procès-verbaux ont été dressés pour la vente de vapoteuses jetables et dix-huit magasins ont dû fermer leurs portes.
Au total, l’inspection de la Santé publique a effectué près de 2.400 descentes dans des magasins de jour et de nuit, librairies, stations-services, supermarchés et visé des boutiques en ligne.
Des cigarettes électroniques illégales ont été découvertes lors de 680 de ces contrôles, surtout à Bruxelles, où l’inspection a trouvé des vapoteuses illégales dans près de 60% des cas. Dans la galerie Agora, des milliers de cigarettes électroniques ont été saisies à plusieurs reprises et le parquet a fermé six magasins.
Belga