14 agressions recensées à l’égard des pompiers bruxellois en 2020

Le Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP) a obtenu les derniers chiffres de 2020 des agressions à l’égard des pompiers. Selon le syndicat, la hausse des agressions se poursuit de façon inquiétante.

Les données émanent des statistiques d’intervention des pompiers au cours desquelles un rapport est dressé. Dans ce document, il est possible aux pompiers de signaler 3 types d’agressions : verbales, physiques et jets d’objets. Elles ne font pas pour autant systématiquement l’objet de la plainte auprès des services de police.

À Bruxelles, en 2020, on recensait sept fait de jets d’objets pour un en 2019, quatre agressions physiques pour trois en 2019, et 3 agressions verbales pour 3 en 2019. En 2020, sur l’ensemble du territoire belge, on comptabilisait au total 202 agressions contre 109 en 2015.

Si la Flandre détient le record d’agressions verbales (94) et physiques (13), les pompiers bruxellois ont, eux, essuyé le plus grand nombre de jets d’objets dans leur direction : sept au total contre 5 en Wallonie et 4 en Flandre.

Ma. Ar. – Photo : Belga