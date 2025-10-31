Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

117.000 euros saisis lors d’une perquisition à Etterbeek dans un dossier de drogue

Une importante somme d’argent liquide a été découverte mercredi à Etterbeek lors d’une perquisition menée dans le cadre d’un dossier lié à un trafic de stupéfiants, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

Le 29 octobre, plusieurs perquisitions ont été réalisées par les services de police. L’une d’entre elles, menée dans le logement d’un suspect à Etterbeek, a permis la saisie de 117.650 euros en liquide ainsi qu’une machine à compter l’argent. Selon le parquet, le suspect, âgé de 32 ans, ferait partie d’une organisation suspectée d’être impliquée dans la fabrication ou le stockage de cocaïne.
L’homme a été privé de liberté et mis à la disposition du parquet. Le juge d’instruction a ensuite délivré un mandat d’arrêt et l’a inculpé du chef de blanchiment d’argent.

Les enquêteurs s’attachent désormais à retracer l’origine des fonds saisis et à identifier d’éventuels complices. “L’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres personnes qui seraient impliquées dans les faits”, a précisé le parquet de Bruxelles.
Cette opération s’inscrit dans un ensemble d’actions coordonnées menées ces derniers mois contre des réseaux de trafic de stupéfiants actifs dans la région bruxelloise.

Belga

 

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales