117.000 euros saisis lors d’une perquisition à Etterbeek dans un dossier de drogue

Le 29 octobre, plusieurs perquisitions ont été réalisées par les services de police. L’une d’entre elles, menée dans le logement d’un suspect à Etterbeek, a permis la saisie de 117.650 euros en liquide ainsi qu’une machine à compter l’argent. Selon le parquet, le suspect, âgé de 32 ans, ferait partie d’une organisation suspectée d’être impliquée dans la fabrication ou le stockage de cocaïne.

L’homme a été privé de liberté et mis à la disposition du parquet. Le juge d’instruction a ensuite délivré un mandat d’arrêt et l’a inculpé du chef de blanchiment d’argent.

Les enquêteurs s’attachent désormais à retracer l’origine des fonds saisis et à identifier d’éventuels complices. “L’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres personnes qui seraient impliquées dans les faits”, a précisé le parquet de Bruxelles.

Cette opération s’inscrit dans un ensemble d’actions coordonnées menées ces derniers mois contre des réseaux de trafic de stupéfiants actifs dans la région bruxelloise.

Belga