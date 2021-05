10 ans de la Convention d’Istanbul : Amnesty projette du violet sur l’ambassade de Turquie

Hier, à 22 h 30, à la veille du 10e anniversaire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), Amnesty International a projeté au moyen de puissants projecteurs de la couleur violette sur la façade de l’ambassade de Turquie, pays qui a pris la décision de se retirer de cette Convention en mars dernier.

Dans un communiqué, l’ONG nous apprend que des militants de l’organisation ont déroulé une banderole sur laquelle était inscrit : « #IstanbulConventionSavesLives », message qui a également été tagué sur le sol devant l’ambassade, alors que d’autres militants brandissaient des panneaux appelant la Turquie à renoncer à son retrait de la Convention d’Istanbul.

« La décision du Président Erdoğan de se retirer de la Convention d’Istanbul est dangereuse et bafoue les droits de millions de femmes et de filles dans le pays, alors même que la Turquie prétend vouloir protéger les victimes d’agression sexuelle et de violence domestique. Nous exigeons des autorités turques qu’elles reconsidèrent leur décision et se montrent à la hauteur de cette Convention que la Turquie fut la première à signer », explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International.

« Plusieurs gouvernements tentent de faire reculer les droits des femmes »

« Au cours de la décennie qui a suivi la première signature qu’elle a recueillie, la Convention d’Istanbul s’est révélée être un instrument essentiel, qui a contribué à protéger les femmes contre la violence. Un retrait de la part de la Turquie aurait pour conséquences des incertitudes, des craintes et de réels dangers pour des millions de femmes et de filles dans ce pays, explique encore Agnès Callamard. La menace de violence est une réalité quotidienne pour des femmes et des filles dans le monde entier. C’est pourquoi la ratification de la Convention d’Istanbul est si importante, et que la solidarité internationale est si vitale pour protéger la Convention. »

Un rassemblement aura lieu au rond-point Schuman, ce mardi à 17h30.

J.M. , Photo : Amnesty