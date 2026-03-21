10 ans après les attentats: une “chaîne de l’espoir” rassemble des centaines de personnes à Maelbeek

Services de secours, personnel de la STIB, autorités et citoyens ont participé à ce moment de recueillement collectif en hommage aux victimes des attentats de 2016.

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi matin dans et autour de la station de métro Maelbeek, à Bruxelles, à l’appel de la Stib, pour former une “chaîne de l’espoir” à la veille du dixième anniversaire des attentats du 22 mars 2016. Le moment s’est voulu solennel, en hommage aux victimes et en reconnaissance du rôle joué par les services de secours et les intervenants de première ligne.

Des militaires, ambulanciers, policiers, cadets de la police, infirmières et membres du personnel de la Stib ont pris part à ce rassemblement. Des citoyens se sont également joints à l’initiative.

Parmi les personnalités présentes figuraient, entre autres, le procureur général de Bruxelles Frédéric Van Leeuw, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, les réalisateurs Adil El Arbi et Nabil Ben Yadir, ainsi que le ministre bruxellois Laurent Hublet et la secrétaire d’Etat bruxelloise Ans Persoons.

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“On se souvient tous d’où on était, cela a marqué le pays, cela a marqué la ville. C’est un signe d’espoir et d’humanité que de se retrouver ici ce samedi matin“, a confié Fabian, l’un des participants à la chaîne humaine.

Pour la Stib, l’initiative visait à offrir un moment de recueillement ouvert à tous. “C’est important d’avoir un moment pour se réunir, un moment pour se souvenir ensemble, un moment où tout le monde peut participer, un rassemblement positif“, a expliqué sa porte-parole Cindy Arents. “L’idée est de rassembler différents services de la STIB, différents services de secours et des quidams qui se sentent touchés par les attentats qui ont frappé Bruxelles. C’est une chaîne de l’espoir pour montrer qu’on se souvient et qu’on reste unis.”

La chaîne humaine a été filmée. Des images doivent être diffusées dimanche lors de la cérémonie commémorative organisée à Schuman, en présence des autorités.

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Belga – Photo : BX1