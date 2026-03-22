10 ans après les attentats de Bruxelles : Maelbeek commémore les victimes du 22 mars entre larmes et espoir
La deuxième cérémonie de commémoration de la journée s’est déroulée dimanche matin à la station de métro Maelbeek, dix ans après l’attentat qui y avait fait 16 morts.
En présence du roi Philippe, de la reine Mathilde, du Premier ministre Bart De Wever, de victimes, de proches de représentants politiques, de la justice, de la police, de la Stib, l’hommage s’est tenu dans une station exiguë et plongée dans le recueillement.
Plusieurs témoignages empreints de larmes et de colère mais aussi d’espoir ont marqué la cérémonie. Larissa Scelfo, veuve d’Yves Cibuabua Ciyombo, mort à 27 ans, a participé pour la première fois aux commémorations avec leurs deux filles. Elle a rendu hommage à “l’homme avec un grand H” qu’était son mari, tout en dénonçant le manque d’organisation et “le manque d’humanité” dans la prise en charge des proches. Leur fille Tiana Cibuabua Ciyombo, âgée de trois ans au moment des faits, a dit ne connaître son père qu’à travers “les histoires ou les photos” et a évoqué “ce manque constant” vécu depuis dix ans.
Pierre Bastin, père d’une victime, a lui appelé à faire du 22 mars “un rendez-vous de conscience” et une “promesse renouvelée de courage et d’humanité”.
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Au nom de la Stib, le CEO Brieuc de Meeûs a salué la solidarité déployée le 22 mars 2016 par les secours, le personnel et les citoyens. “Face à la violence, nous avons choisi la vie”, a-t-il déclaré. La cérémonie, ponctuée aussi par l’interprétation du morceau “Attentat” par le rappeur M2RY en hommage à sa belle-sœur Sabrina, s’est achevée dans un climat de recueillement.