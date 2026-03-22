10 ans après les attentats de Bruxelles : Maelbeek commémore les victimes du 22 mars entre larmes et espoir

Les noms de toutes les victimes ont été cités avant qu’une minute de silence ne soit observée à 09h11, l’heure à laquelle la bombe avait explosé dans une rame quittant la station vers le centre-ville.

Plusieurs témoignages empreints de larmes et de colère mais aussi d’espoir ont marqué la cérémonie. Larissa Scelfo, veuve d’Yves Cibuabua Ciyombo, mort à 27 ans, a participé pour la première fois aux commémorations avec leurs deux filles. Elle a rendu hommage à “l’homme avec un grand H” qu’était son mari, tout en dénonçant le manque d’organisation et “le manque d’humanité” dans la prise en charge des proches. Leur fille Tiana Cibuabua Ciyombo, âgée de trois ans au moment des faits, a dit ne connaître son père qu’à travers “les histoires ou les photos” et a évoqué “ce manque constant” vécu depuis dix ans.

Pierre Bastin, père d’une victime, a lui appelé à faire du 22 mars “un rendez-vous de conscience” et une “promesse renouvelée de courage et d’humanité”.

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Au nom de la Stib, le CEO Brieuc de Meeûs a salué la solidarité déployée le 22 mars 2016 par les secours, le personnel et les citoyens. “Face à la violence, nous avons choisi la vie”, a-t-il déclaré. La cérémonie, ponctuée aussi par l’interprétation du morceau “Attentat” par le rappeur M2RY en hommage à sa belle-sœur Sabrina, s’est achevée dans un climat de recueillement.