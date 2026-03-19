10 ans après les attentats de Bruxelles : “Le Service Pensions regrette le déroulement des événements”

Le Service Fédéral Pensions (SFP) a présenté jeudi ses excuses concernant des montants indûment réclamés à des victimes des attentats du 22 mars 2026. L’association de victimes Life4 Brussels avait dénoncé plutôt dans la journée des procédures illégales de récupérations et de déductions de pensions.

Le SFP paie des pensions de dédommagement à environ 700 victimes du terrorisme, mais la loi l’oblige à prendre en compte d’autres indemnisations, notamment venant des assurances, et à les déduire de cette pension de dédommagement.

Il ne peut cependant adapter que les montants futurs de la pension et en aucun cas (excepté la fraude) réclamer des sommes déjà perçues. Or, dans 14 cas, des montants payés par le passé ont été récupérés et 43 autres personnes ont reçu une lettre pouvant prêter à confusion.

“Le Service Pensions reconnaît que cela a engendré une inquiétude inutile et une souffrance émotionnelle supplémentaire pour certaines victimes. (…) Le Service Pensions regrette le déroulement des événements, présente ses excuses et prend des mesures pour éviter que cela ne se reproduise”, assure-t-il.

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Les 14 personnes auxquelles le remboursement de certains montants a été réclamé ont reçu une lettre explicative confirmant que les sommes indûment récupérées leur seront remboursées prochainement, affirme le SFP.

Les 43 autres victimes ayant reçu un courrier “recevront prochainement une nouvelle lettre confirmant clairement qu’aucune récupération rétroactive ne sera effectuée et que seuls les montants mensuels futurs seront ajustés”, précise le service.

Ce dernier promet que son fonctionnement et sa communication “feront l’objet d’une analyse approfondie en interne qui permettra de prendre des mesures afin d’éviter que cela ne se reproduise”.

Les victimes présentant un taux d’invalidité d’au moins 10% en raison des attentats, ou les personnes ayant perdu des proches, ont droit à une pension de dédommagement. Cette pension leur est normalement versée à vie.

Belga