10 ans après les attentats de Bruxelles : une journée de commémoration en trois temps sur les lieux des attentats

Dix ans après les attentats du 22 mars 2016, la Belgique se prépare à commémorer les attaques terroristes les plus meurtrières de son histoire. Les cérémonies se dérouleront en présence du couple royal, du Premier ministre Bart De Wever et de plusieurs personnalités européennes. Des hommages essentiels pour rappeler et partager le souvenir des événements.

“Les cérémonies se préparent avec la Chancellerie du Premier ministre depuis le mois d’avril dernier”, explique Christelle Giovannetti, membre de l’association de victimes Life for Brussels. “Elles seront plus importantes que les années précédentes, avec une volonté de marquer le coup”, dix ans après.

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La veille des cérémonies officielles, une “chaîne humaine de l’espoir” sera organisée samedi, de 10h00 à 11h30, autour de la station de métro Maelbeek. Elle rassemblera des membres des services de secours, des victimes et leurs proches ainsi que des collaborateurs de la Stib. La chaîne débutera côté Joseph II, traversera la station avant de ressortir côté Loi. L’événement sera filmé par drone afin d’être diffusé le lendemain.

La Ville de Bruxelles organisera samedi soir, dès 19h00, à l’Hôtel de Ville un concert ouvert à tous en hommage aux victimes, animé par le chœur d’enfants de la Flagey Academy.

Dimanche, les commémorations débuteront à Brussels Airport, où deux bombes avaient explosé dans le terminal des départs, faisant 16 morts. Le programme prévoit, dès 06h40, une chaîne humaine entre l’hôtel Sheraton et le terminal, réunissant pompiers, agents de sécurité et employés de l’aéroport.

Minute de silence à l’heure des explosions

La cérémonie se poursuivra dans le terminal, en présence du Roi et de la Reine, de responsables politiques et du personnel de Brussels Airport. Après le discours du CEO de l’aéroport, Arnaud Feist, une plaque portant les noms des personnes décédées sera inaugurée. Deux représentantes des victimes prendront ensuite la parole.

Les noms des victimes seront ensuite lus, avant qu’une minute de silence ne soit observée à 07h58, à l’heure exacte des explosions. Une chorale composée de membres de la police aéroportuaire et de victimes interprétera également un chant.

La suite des commémorations se déroulera à la station de métro Maelbeek, où une bombe avait explosé dans une rame à 09h11, faisant également 16 morts. Une minute de silence y sera observée à 09h11, en hommage aux victimes.

Les cérémonies se poursuivront de 11h45 à 13h00 au monument en hommage aux victimes d’actes de terrorisme, érigé rue de la Loi, à quelques pas du Cinquantenaire. Au programme: minute de silence, dépôt de gerbes, discours, témoignages et prestation musicale.

Plusieurs moments de rencontre entre les officiels et les victimes sont également prévus, au Residence Palace.

Projet de photothérapie

L’association de victimes Life for Brussels a également mis en place un projet de photothérapie, financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les portraits de victimes, actuellement exposés au Parlement fédéral, seront installés sur le trottoir du rond-point Schuman. L’idée est que les victimes qui empruntent le chemin entre le monument et le Résidence Palace puissent voir ces portraits de deux mètres sur deux.

“Ces cérémonies sont importantes pour garder une trace, une mémoire de l’événement”, conclut Christelle Giovannetti. “Elles permettent aux victimes de se revoir, de se retrouver au moins une fois dans l’année.”

Une vidéo réalisée ces derniers mois par la Chancellerie du Premier ministre mettra également en lumière le travail des premiers intervenants ainsi que le parcours des victimes.

Belga – Photo : Belga