10 ans après les attentats de Bruxelles : l’émotion au cœur d’un concert d’hommage à Bruxelles

Il a souligné la portée symbolique du lieu, présenté comme un espace de démocratie imaginé pour que “les habitants de cette ville puissent se retrouver” et construire ensemble la vie collective. Il a aussi insisté sur la présence des jeunes, venus de différentes communes bruxelloises, en rappelant que la musique leur permettait de “travailler ensemble”, de “créer de la beauté” et d’apprendre à devenir “citoyen et citoyenne de cette ville”.

Dix ans après les attaques du 22 mars 2016, la commémoration se voulait sobre, sans discours politique, avec la musique comme seul fil conducteur ou presque. Avant le concert, Gilles Ledure, directeur général et artistique de Flagey et fondateur de la Flagey Academy, a brièvement présenté le choeur d’enfants et d’adolescents invité pour l’occasion.

Sur scène, une cinquantaine d’enfants et d’adolescents de la Flagey Academy, âgés de 8 à 18 ans, ont pris place, accompagnés du pianiste Julien Libeer et dirigés par Zeno Popescu. La Ville de Bruxelles avait choisi une formule volontairement mesurée pour rendre hommage aux victimes, à leurs proches, mais aussi à toutes celles et ceux qui, ce jour-là, avaient fait preuve de courage et de solidarité.Le programme, centré sur la paix, a alterné des moments choraux et des passages plus dépouillés, dans une atmosphère de recueillement. Dans la salle, le silence dominait entre les morceaux, avant de laisser place à de sobres applaudissements.

Dans la salle figuraient des représentants des forces de sécurité, de la police, des pompiers et de la justice. Comme le matin lors de la cérémonie à Maelbeek, le procureur général de Bruxelles, Frédéric Van Leeuw, était présent, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement bruxellois, de représentants de la Ville de Bruxelles et d’autres élus bruxellois. Des parents des jeunes chanteurs et plusieurs anonymes assistaient également à la soirée.

Le public semblait partager le sentiment que la retenue convenait à l’instant. A l’issue du concert, un spectateur confiait à Belga avoir assisté à un moment “parfait: ni trop, ni trop peu”. “C’était important de faire quelque chose, mais il ne fallait pas en faire trop”, a-t-il résumé.

Belga

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Jacques Vermeer, Alice Dulczewski, Julien Tassin