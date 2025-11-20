1 enfant sur 3 vit dans un ménage sous le seuil de pauvreté à Bruxelles, alertent des ONG

Dans son état des lieux, la CODE soutient que la Belgique ne parvient pas à garantir pleinement les droits de tous les enfants, qu’il s’agisse de leur protection, de leur bien-être, de leur éducation ou encore de leurs conditions de vie. L’organisation relève un paradoxe: “dans un pays riche et doté de solides structures sociales, trop d’enfants voient leurs droits fondamentaux bafoués”.

Elle souligne notamment qu’un enfant sur cinq vit dans un ménage sous le seuil de pauvreté en Belgique, et même presque un sur trois à Bruxelles. Cette situation est le symptôme d’un modèle social en crise, estime la CODE. “La pauvreté infantile n’est pas un accident ni une fatalité. Elle résulte d’un choix politique: celui de réduire les mécanismes de redistribution et d’affaiblir la protection sociale au nom de la ‘responsabilité individuelle’.”

► Voir aussi | Samusocial : une personne hébergée sur quatre est un enfant

L’organisation constate aussi que trop d’enfants continuent de subir des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou institutionnelles, malgré des progrès législatifs. Dans cet “angle mort de la société”, elle cite entre autres les services d’aide qui manquent de moyens suffisants, les violences dites éducatives et ordinaires ou encore certaines pratiques religieuses ou rituelles non médicales.

La CODE appelle à “replacer l’enfant au coeur du projet démocratique”, en demandant l’inscription dans le Code civil de l’interdiction de toute forme de violence, ainsi que l’accès à la santé, à une éducation de qualité, à une alimentation saine et à un logement décent pour chaque enfant.

► Revoir | Santé mentale en crise, précarité grandissante et dangers numériques : le Délégué général aux droits de l’enfant alerte sur une situation préoccupante

Elle déplore que la volonté politique “reste insuffisante” alors que la Belgique dispose de tous les moyens nécessaires pour garantir les droits de chaque enfant.

Belga