1 élève sur 5 n’était pas équipé au niveau informatique lors de la mise en place de l’hybridation

L’UFAPEC publie une étude consacrée à l’enseignement hybride durant une partie de l’année scolaire 2020-2021 dans l’enseignement secondaire. L’Union des Parents de l’Enseignement Catholique a donné la parole aux parents pour tente de tirer les leçons de cette expérience d’hybridation et dégager des pratiques potentiellement utiles à l’évolution de notre système d’enseignement. L’étude s’est faite via un questionnaire en ligne en février et mars 2021

On apprend dans cette étude qu’un élève sur cinq n’était pas équipé au niveau informatique lors de la mise en place de l’hybridation. Au niveau des apprentissages, les éléments qui ont le plus aidé les élèves à rester actifs au niveau scolaire sont le soutien et les encouragements des parents (71,32 %) ; le maintien du présentiel (71,11 %) ; des échéances régulières pour la remise de travaux (39,81 %) ; des cours en ligne avec contact visuel (36,62 %) ; des outils collaboratifs entre élèves (36,35 %) ; le maintien d’évaluations (35,17 %).

Les éléments qui auraient été utiles pour les élèves sont le maintien du présentiel avec une présence régulière à l’école (54,08 %) ; des interactions fréquentes avec les enseignants (47,48 %) ; des feed-back personnalisés (42,46 %) ; des cours en ligne avec contact visuel (40,52 %) ; la réactivité des enseignants (38,87 %) ; des enseignants formés au numérique (33,79 %).

Plusieurs recommandations

Dans son communiqué, l’UFAPEC veut prêter attention à différents éléments comme des balises pour l’enseignement numérique, le bien-être et la santé des jeunes ou encore l’égalité et la gratuité scolaire.

Tout comme d’autres expériences dans notre système scolaire, il y a des choses à retenir dans celle de l’enseignement hybride pour faire évoluer l’éducation et prendre en compte la place actuelle du numérique dans notre société. Cette place ne doit pas nuire au relationnel et à l’humanité, essentiels dans tout système d’enseignement et d’éducation.

J.M. , Capture : BX1