Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

1.855 entreprises flamandes ont déménagé vers Bruxelles en 2024

En 2024, 1.855 entreprises flamandes ont choisi de déménager vers Bruxelles, selon les dernières données de Statbel (basée sur les données des entreprises assujetties à la TVA). Ce flux constitue le mouvement interrégional le plus important du pays, devant les échanges entre les deux autres Régions.

La tendance reste toutefois équilibrée : 1.849 entreprises bruxelloises se sont, la même année, installées en Flandre. Ensemble, ces échanges représentent plus de la moitié des migrations d’entreprises en Belgique, signe de la forte interdépendance économique entre les deux Régions.

Les mouvements entre Bruxelles et la Wallonie sont plus modestes : 783 entreprises wallonnes se sont établies dans la capitale, tandis que 1.303 ont fait le chemin inverse.

Au total, Bruxelles concentre 81,4 % des flux migratoires d’entreprises dans le pays.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

17 octobre 2025 - 12h09
Modifié le 17 octobre 2025 - 12h09
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales