1.855 entreprises flamandes ont déménagé vers Bruxelles en 2024

En 2024, 1.855 entreprises flamandes ont choisi de déménager vers Bruxelles, selon les dernières données de Statbel (basée sur les données des entreprises assujetties à la TVA). Ce flux constitue le mouvement interrégional le plus important du pays, devant les échanges entre les deux autres Régions.

La tendance reste toutefois équilibrée : 1.849 entreprises bruxelloises se sont, la même année, installées en Flandre. Ensemble, ces échanges représentent plus de la moitié des migrations d’entreprises en Belgique, signe de la forte interdépendance économique entre les deux Régions.

Les mouvements entre Bruxelles et la Wallonie sont plus modestes : 783 entreprises wallonnes se sont établies dans la capitale, tandis que 1.303 ont fait le chemin inverse.

Au total, Bruxelles concentre 81,4 % des flux migratoires d’entreprises dans le pays.

Rédaction