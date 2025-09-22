Watermael-Boitsfort : plus de train en gare de Boitsfort

Les trains ne s’arrêtent plus en gare de Boitsfort, en Région bruxelloise, depuis lundi vers 11h00, annonce le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Des éléments destinés à évacuer les fumées en cas d’incendie ont été fixés ce week-end sur la structure de la gare. Certains de ses éléments sont tombés sur les voies. Les équipes d’Infrabel sont à pied d’œuvre pour les dégager.

La situation devrait rentrer dans l’ordre au début de l’heure de pointe. D’ici là, le trafic ne s’effectue plus que sur deux des quatre voies et les trains ne marquent plus l’arrêt à Boitsfort.

Belga