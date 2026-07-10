Une vignette routière sera obligatoire en Belgique à partir de mai 2027

À partir du 1er mai prochain, il faudra acquérir une vignette numérique pour circuler sur les autoroutes et routes régionales du pays.

L’accord entre les trois Régions du pays est sur le point d’être bouclé, rapportent plusieurs journaux vendredi. Les détails devraient être présentés ce vendredi à 13h00, selon le cabinet du ministre wallon de la Mobilité.

Evoquée depuis des années, cette vignette dématérialisée sera obligatoire pour tous les véhicules jusqu’à 3,5 tonnes, qu’ils soient immatriculés en Belgique ou à l’étranger.

Les automobilistes pourront choisir entre une vignette d’un jour, de dix jours, de deux mois ou d’un an. Le prix de celle-ci variera en fonction du niveau des émissions de CO2.

Concrètement, un véhicule électrique paiera 90 euros pour un an contre 100 euros pour une voiture Euro-4. Le prix pour un véhicule d’avant 2005 sera, lui, de 125 euros. Le protocole d’accord interrégional sur cette vignette routière doit être validé ce vendredi par le gouvernement flamand dans le cadre plus vaste de la révision de la fiscalité automobile.

L’introduction de cette vignette vise à faire contribuer les automobilistes étrangers aux coûts d’entretien du réseau routier national. Les gouvernements régionaux ont promis que l’effet serait toutefois effet neutre pour les automobilistes belges grâce à une diminution de la fiscalité déjà en place.

La nouvelle taxe devrait rapporter plusieurs centaines de millions d’euros par an. Reste à voir comment les Régions se partageront le pactole entre elles. Aucun chiffre n’a été communiqué à ce stade. Le gouvernement flamand a néanmoins déjà inscrit une recette de 130 millions d’euros dans son budget.

L’instauration d’une vignette routière en Belgique est l’Arlésienne de la coopération entre les Régions du pays. L’idée avait été lancée il y a vingt ans déjà par la Wallonie, mais avait essuyé le refus de la Flandre.

L’idée a toutefois retrouvé vigueur ces dernières années, avant d’être paralysée par l’absence prolongée de majorité politique en Région bruxelloise. La mise sur pied du gouvernement Dilliès a toutefois permis de remettre le projet en route.

Belga