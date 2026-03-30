Uride, l’appli belge de réservation de taxis qui veut redonner du pouvoir aux chauffeurs

L’application Uride, qui permet de réserver une course en taxi à Bruxelles, a été présentée lundi matin dans les locaux de Smart, à Saint-Gilles, par le fondateur de Unit/Uride, Jean-Paul Ngomba Mbenti.

Le projet se veut une alternative belge aux grandes plateformes internationales, avec l’ambition de redonner du pouvoir aux chauffeurs grâce à une gouvernance coopérative. Le site du projet présente Unit comme “la coopérative des chauffeurs belges” et Uride comme son outil technologique.

■ Reportage d’Elena Louazon

Selon ses promoteurs, quelque 200 chauffeurs sont déjà inscrits sur la plateforme, dont 90 ont rejoint la coopérative Unit. Les chauffeurs coopérateurs ne paient que 10% de frais à la plateforme, contre 15% pour les non-coopérateurs. “On est loin des 25 à 35% que les chauffeurs doivent payer aux plateformes“, a fait valoir Jean-Paul Ngomba Mbenti. L’objectif affiché est de rendre le pouvoir aux chauffeurs, appelés par ailleurs à siéger au conseil d’administration de la coopérative.

Les usagers sont eux aussi invités à devenir coopérateurs afin de soutenir une initiative locale et de participer aux décisions. Selon les porteurs du projet, les clients coopérateurs bénéficieront de courses 10% moins chères. Uride est accompagnée par Crédal, coopérative de finance éthique qui propose aussi de l’accompagnement et des conseils à des porteurs de projets et à des acteurs de l’économie sociale. Selon Crédal, si la plateforme parvenait à capter 10% du marché, le modèle économique pourrait être viable.

Côté tarification, Uride entend appliquer les règles en vigueur à Bruxelles. La Région bruxelloise a adopté en 2022 une nouvelle ordonnance encadrant les services de taxis et les intermédiaires de réservation. La plateforme démarre à Bruxelles, avec l’ambition de s’étendre ensuite au reste du pays. Le projet met également en avant la possibilité, pour les coopérateurs, de percevoir des dividendes et de bénéficier du tax shelter.

Belga