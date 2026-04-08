Un train rapide entre Charleroi et Bruxelles le matin et le soir dès décembre 2027

Un train IC supplémentaire le matin et le soir, avec moins d’arrêts, permettra dès décembre 2027 de relier Charleroi à Bruxelles en 46 minutes, annoncent le ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke et le président de Charleroi Métropole et bourgmestre de Charleroi, Thomas Dermine mercredi dans un communiqué commun.

L’ajout de ce train rapide se fera donc un an plus tôt qu’annoncé initialement. Il complètera l’offre existante. Il n’y aura donc aucune suppression d’arrêts pour les autres trains et aucun impact négatif pour les voyageurs des communes intermédiaires, est-il précisé.

Un groupe de travail piloté par le SPF Mobilité, en collaboration avec la SNCB, Infrabel et la Ville de Charleroi, a été mis en place afin d’améliorer la desserte ferroviaire entre le pays noir et la capitale.

Diminuer le temps de parcours

Après l’introduction de ce train rapide, une deuxième étape est prévue à l’horizon 2034, lors de la mise en service complète du RER. Les trains IC desservant l’ensemble des arrêts verront leur temps de parcours ramenés à environ 45 minutes, tandis que les trains rapides du matin et du soir pourront atteindre 41 minutes.

“Nous améliorons l’offre dès maintenant, sans supprimer d’arrêts pour les autres gares sur le parcours, en ajoutant un train plus rapide aux moments clés, et nous laissons dans un second temps au RER le temps de produire pleinement ses effets”, déclare Jean-Luc Crucke, cité dans le communiqué.

“Diminuer le temps de parcours en train pour rejoindre Bruxelles est un enjeu majeur pour Charleroi Métropole, tant pour la qualité de vie des navetteurs actuels pour l’attractivité résidentielle des 30 communes de notre bassin de vie”, complète Thomas Dermine.

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