Un nouveau pont pour la place Sainctelette ce week-end

Le nouvel aménagement de la place Sainctelette, à Bruxelles, passera une nouvelle étape samedi, avec le placement d’un nouveau pont, a annoncé Bruxelles Mobilité mercredi.

Le pont sera placé sur la partie nord de la place, entre la place de l’Yser et l’avenue du Port. Le pont sud sera élargi dans une phase ultérieure. “Avec ce nouveau pont, nous résolvons non seulement un gros point noir de la circulation bruxelloise, mais nous proposons également un espace public à taille humaine où trams, cyclistes et piétons disposeront d’espaces dédiés”, a déclaré Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité. “C’est une étape de plus vers une ville plus sûre, vivable et conviviale pour tous”.

Le pont, qui mesure 37m de long et pèse 97 tonnes, arrivera le vendredi dans l’après-midi par le canal et sera placé le samedi à 9h, en présence de la ministre Van den Brandt. Ce nouvel aménagement causera des perturbations ce week-end à Bruxelles. Le pont nord de la place Sainctelette sera fermé, et la circulation sera mise à double sens sur le pont sud, du vendredi soir à 22h au lundi matin à 6h. La sortie Sainctelette du tunnel Annie Cordy sera aussi fermée.

L’ouverture officielle au public de la zone nord de la place aura lieu en décembre 2025. Les travaux d’aménagement de la place Sainctelette sont prévus jusqu’à la mi-2027.

Belga