Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un nouveau pont pour la place Sainctelette ce week-end

Le nouvel aménagement de la place Sainctelette, à Bruxelles, passera une nouvelle étape samedi, avec le placement d’un nouveau pont, a annoncé Bruxelles Mobilité mercredi.

Le pont sera placé sur la partie nord de la place, entre la place de l’Yser et l’avenue du Port. Le pont sud sera élargi dans une phase ultérieure. “Avec ce nouveau pont, nous résolvons non seulement un gros point noir de la circulation bruxelloise, mais nous proposons également un espace public à taille humaine où trams, cyclistes et piétons disposeront d’espaces dédiés”, a déclaré Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité. “C’est une étape de plus vers une ville plus sûre, vivable et conviviale pour tous”.

Le pont, qui mesure 37m de long et pèse 97 tonnes, arrivera le vendredi dans l’après-midi par le canal et sera placé le samedi à 9h, en présence de la ministre Van den Brandt. Ce nouvel aménagement causera des perturbations ce week-end à Bruxelles. Le pont nord de la place Sainctelette sera fermé, et la circulation sera mise à double sens sur le pont sud, du vendredi soir à 22h au lundi matin à 6h. La sortie Sainctelette du tunnel Annie Cordy sera aussi fermée.

L’ouverture officielle au public de la zone nord de la place aura lieu en décembre 2025. Les travaux d’aménagement de la place Sainctelette sont prévus jusqu’à la mi-2027.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

10 septembre 2025 - 11h32
Modifié le 10 septembre 2025 - 11h32
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales