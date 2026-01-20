Un bloggeur modélise les stations du métro bruxellois en 3D

Sur son blog, l’homme explique avoir dessiné plus de 3.000 stations à travers le monde… dont une septentaine à Bruxelles.

A quoi ressemblent les stations du métro… en 3D ? C’est la question que s’est posée Albert Guillaumes Marcer, un bloggeur catalan. “Ces dix dernières années, j’ai pu dessiner environ 3 169 stations dans différentes villes européennes, animé par la curiosité de comprendre comment les ingénieurs étaient parvenus à intégrer des stations souterraines de quatre ou cinq lignes sous la place de la République à Paris ou la Puerta del Sol à Madrid“, explique-t-il sur son site. De nombreuses stations parisiennes et madrilènes sont passées au crible, et c’est aussi le cas des stations bruxelloises. Une septentaine d’entre-elles sont reprises.

Comment s’y est-il pris, concrètement ? “Un stylo, un carnet, un peu d’observation spatiale et la volonté de parcourir tous les escaliers, couloirs, quais et mezzanines suffisent pour dessiner une station. Certains dessins peuvent contenir des erreurs, malgré mes efforts pour les compléter avec des informations trouvées sur Internet : plans historiques, de construction et topographiques, photos et vidéos, ainsi que des données sur la longueur des trains.”

Un travail minutieux, repris sur une carte interactive. Qui suscitera sans aucun doute l’attention des navetteurs bruxellois.

Rédaction, image : stations.albertguillaumes.cat