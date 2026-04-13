Trois nuits de travaux sur le ring de Bruxelles et l’E40 entre mercredi soir et samedi

Des travaux d’entretien seront effectués pendant trois nuits, cette semaine, sur le ring nord de Bruxelles (R0), d’une part, et sur l’autoroute E40 en direction de la capitale, à hauteur de l’échangeur de Grand-Bigard, d’autre part. C’est ce qu’annonce lundi l’Agence flamande des routes et de la circulation. La couche supérieure d’asphalte sera en effet renouvelée à différents endroits à Wemmel, Grimbergen et Dilbeek.

Les travaux débuteront mercredi 15 en soirée et se poursuivront jusqu’à samedi matin. Ils seront délibérément effectués le soir et la nuit afin de limiter les perturbations de la circulation. Dans chaque zone de chantier, l’asphalte existant sera retiré et remplacé par une nouvelle couche de roulement comportant des marquages routiers, le tout en une seule nuit. À certains endroits, les bretelles d’accès et de sortie seront temporairement fermées et des déviations seront mises en place.

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Ce sera tout d’abord le cas sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wemmel. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la bretelle 7A reliant la chaussée Romaine/Romeinsesteenweg au RO sera fermée. La circulation sera déviée par la bretelle d’entrée de Jette (en direction de Vilvorde), avec un demi-tour à hauteur de Wemmel.

La nuit suivante, de jeudi soir à vendredi matin, les travaux auront lieu à hauteur de Grimbergen, sur une distance d’environ 1,3 kilomètre entre Vilvorde et Strombeek-Bever. Seule la voie de gauche restera ouverte et la sortie 7 (Grimbergen) en direction de Strombeek-Bever sera fermée. Les automobilistes souhaitant emprunter cette sortie sont invités à faire demi-tour via l’échangeur de Strombeek.

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Enfin, sur l’E40 en direction de Bruxelles, les deux voies seront fermées dans la nuit de vendredi à samedi à hauteur de la sortie 17 (Groot-Bijgaarden/Grand-Bigard) pour permettre le réasphaltage d’environ 1 km de voirie, jusqu’à la frontière avec la Région bruxelloise. La circulation vers la capitale sera déviée par l’échangeur de Zellik, où il faudra faire demi-tour, puis suivre des routes locales, notamment l’Alfons Gossetlaan (N9b) et la Nieuwe Gentsesteenweg (N9).

Belga