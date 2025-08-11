Trois chantiers pour une cyclostrade de 6,5 km reliant Anderlecht à la Ville de Bruxelles

De Belgica à Simonis

Depuis ce 4 août, la rue Jean-Baptiste Serkeyn, dans le quartier Belgica à Jette est en chantier. Le tronçon entre le boulevard Belgica et la rue Vanderperren est fermé à la circulation motorisée, y compris pour les riverains. Dans La Capitale, certains s’inquiètent: 95 places de parking seront supprimées.

La rue Serkeyn sera entièrement transformée avec des trottoirs élargis, une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large et une zone de rencontre limitée à 20 km/h. Une quarantaine d’arbres supplémentaires seront plantés et un espace vert avec des équipements de jeux et de sport sera aménagé.

Les rues Gemba et Gisèle Halimi deviendront des zones cyclables où les voitures ne pourront pas dépasser les cyclistes et devront respecter une vitesse limitée.

De la gare de l’Ouest à la station Jacques Brel

Sur une partie de la chaussée de Ninove, une piste cyclable séparée de 3 mètres de large sera créée. La rue Verheyden deviendra une zone cyclable et la drève arborée deviendra un espace mixte pour piétons et cyclistes. Le boulevard Graindor bénéficiera d’une traversée sécurisée pour rejoindre la rue de Glasgow.

Parc de la ligne 28

Pour surmonter les dénivelés importants des entrées du parc de la ligne 28, deux aménagements à faible pente sont prévus : une passerelle en acier et un nouveau chemin de remblai sur une longueur totale de 300 mètres côté rue Tielemans, et un sentier de 330 mètres dans le talus du côté de la station de métro Belgica.

Ce projet s’inscrit dans un plan plus large visant à développer huit itinéraires cyclables à travers Bruxelles. Les travauxdevraient s’achever à l’hiver 2026. Le budget total du projet s’élève à 9.889.709 euros HTVA financé au travers du Plan de relance européen.