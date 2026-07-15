Près de deux millions de contrôles de la Stib effectués en 2025, un record sur le réseau

La Stib a contrôlé près de 1,9 million de voyageurs en 2025 dans ses bus, trams et métros, un chiffre jamais atteint auparavant. Ces opérations ont conduit à l’établissement d’un peu plus de 120.000 surtaxes. Au total, environ 6 % des personnes contrôlées voyageaient sans titre de transport valable.

Le renforcement des contrôles s’inscrit dans une tendance observée depuis plusieurs années. Entre 2022 et 2025, leur nombre est passé de 1,2 à 1,9 million, soit une progression de moitié. Dans le même temps, le nombre d’infractions constatées a augmenté moins rapidement, avec une hausse de 35 %. La proportion de voyageurs en situation irrégulière a ainsi reculé, passant de plus de 7 % en 2022 à 6 % en 2025.

La Stib explique cette évolution par une organisation plus efficace de ses équipes de contrôle, permettant une présence davantage répartie sur le réseau et à différents moments de la journée. L’objectif est notamment de garantir des contrôles plus réguliers et plus visibles.

Principe d’équité

Pour la société de transport, ces contrôles répondent aussi à un principe d’équité entre les voyageurs. La majorité des usagers paie correctement son trajet, tandis que les recettes issues des titres de transport contribuent au financement du réseau, à l’amélioration du service et à son développement. Elles représentent environ un quart du budget de fonctionnement de la Stib, le reste étant principalement assuré par les financements régionaux.

Afin de faciliter l’accès aux transports publics, la Stib rappelle qu’elle propose différents tarifs préférentiels ainsi qu’une large gamme de titres adaptés aux besoins des voyageurs réguliers ou occasionnels. Le paiement sans contact par carte bancaire ou via un appareil connecté permet notamment d’acheter facilement un titre directement avant ou pendant le trajet, sans passer par un automate ou un guichet.

Un voyage effectué sans titre de transport valable entraîne une surtaxe de 107 euros. En cas de deuxième infraction constatée dans un délai de 24 mois, ce montant est doublé.

La présence des équipes de contrôle ne se limite toutefois pas à la vérification des titres de transport. Elles jouent également un rôle d’accompagnement auprès des voyageurs, en répondant à leurs questions, en les orientant et en renforçant la présence humaine sur le réseau. La Stib estime que cette visibilité contribue à rendre les déplacements plus sûrs et plus agréables pour tous.

Rédaction/Image: Stib