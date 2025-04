Pour l’ARAU, il faut éviter de sacrifier le quartier de stalingrad pour le métro 3

Le 1er avril a eu lieu la commission de concertation pour la démolition du Palais du Midi. Hier, les membres se sont à nouveau réunis, leur avis devrait être rendu public la semaine prochaine. Un avis très attendu, notamment par les associations de défense du patrimoine. Marion Alecian était l’invitée du 12h30.

C’est l’un des plus gros chantiers de la capitale : les travaux du métro 3 et la démolition-reconstruction du Palais du Midi. Pour Marion Alecian de l’ARAU : “On espère que les membres de la commission de concertation seront lucides et clairvoyants dans leur analyse, et qu’ils oseront examiner tous les documents soumis à l’enquête publique, en partageant l’avis des associations et des personnes critiques qui se sont fortement mobilisées lors de la commission de concertation du 1er avril.”

Pour l’ARAU, il faut absolument empêcher la démolition du Palais du Midi pour un projet de métro 3 qui semble, selon Marion Alecian, condamné dans sa partie nord. “Il faut arrêter ce sacrifice urbain”, déclare la directrice de l’ARAU.

Pour le moment, l’association de défense n’en est pas au stade du recours : “On espère qu’il n’y aura tout simplement pas de permis pour ce projet de démolition.”

L’ARAU se montre frustrée car la STIB n’a pas présenté de projet concret, ni justifié ses motivations. “C’est un projet de démolition assez irresponsable”, selon Marion Alecian.

Pour les opposants au projet : “Il faut arrêter les travaux avant de commencer à condamner le Palais du Midi.” L’arrêt des travaux est, selon la directrice de l’ARAU, la seule manière de retrouver un peu de sérénité dans le quartier de Stalingrad.

Pour Marion Alecian, au-delà des problèmes financiers, le projet de métro 3 comporte aussi des problèmes de mobilité : “Les avantages ne sont pas là, surtout pour un métro qui irait seulement jusqu’à la gare du Nord, car on va multiplier le nombre de correspondances.”

L’ARAU rappelle aussi que le Palais du Midi est un lieu de vitalité sociale. Sa démolition paralyserait le quartier tout entier, selon l’ARAU et les opposants au projet.