Pour la Toussaint, la Stib adapte ses horaires et parcours vers les cimetières bruxellois

À l’occasion du 1er novembre, la Stib adapte ses itinéraires pour permettre aux Bruxellois d’accéder plus facilement aux cimetières de la capitale.

Comme chaque Toussaint, la société bruxelloise de transports en commun propose à ses usagers de rejoindre plus facilement les cimetières de la capitale grâce à des trajets adaptés et des plus grandes fréquences. Des bus seront déviés et des navettes seront ajoutées entre certaines stations.

Concrètement, les bus 37 et 43 desserviront le cimetière d’Uccle-Verrewinkel entre 9h30 et 16h30 alors que les bus 59 seront déviés depuis l’arrêt Jules Bordet, pour desservir les cimetières d’Evere et de Schaerbeek entre 7h15 et 16h30. Les bus 63, eux, seront prolongés depuis le cimetière de Bruxelles vers l’arrêt Jules Bordet afin de desservir les cimetières d’Evere et de Schaerbeek entre 7h20 et 16h40.

Les bus 73 et 74, pour leur part, iront jusqu’au cimetière d’Anderlecht : le 73 sera prolongé entre 8h00 et 16h45 et le 74 sera dévié entre Trèfles et Eddy Merckx entre 8h00 et 16h45.

Enfin, une navette sera prévue entre la station de métro Crainhem et les cimetières d’Etterbeek et de Woluwe-Saint-Lambert entre 9h30 et 16h10, à raison d’un départ toutes les 30 minutes.

Gr.I.- Photo : Belga/Eric Lalmand