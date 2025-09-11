Plus d’un ménage sur deux à Bruxelles n’a pas de voiture

Quelque 56% des ménages bruxellois ne possédaient pas de voiture en 2024, ressort-il de chiffres de Statbel.

Selon l’office belge de statistique, 72% des ménages belges possèdent au moins une voiture. Ce pourcentage s’élève à près de 90% pour les couples avec enfants, il n’est que de 70% pour les parents isolés. Par ailleurs, une personne sur deux vivant seule ne possède pas de voiture. En 2024, c’est donc dans la Région de Bruxelles-Capitale que l’on trouve la plus forte proportion de ménages sans voiture: 56,4% n’en possèdent pas. La Wallonie suit avec 24,7% et la Flandre avec 23,6%.

Saint-Gilles en tête

Les communes bruxelloises enregistrent les pourcentages les plus élevés de ménages sans voiture. Saint-Gilles arrive en tête avec 72,2%, suivie de Saint-Josse-ten-Noode (72,1%), Ixelles (67,6%), Etterbeek (65,9%) et la Ville de Bruxelles (64,7%).

À l’inverse, certaines communes du pays affichent des taux très faibles. Nandrin se distingue avec seulement 8,5% de ménages sans voiture, devant Verlaine (9,8%), La Bruyère (10,0%), Olne (10,5%) et Tinlot (10,6%).

En 2024, les ménages belges possédaient en moyenne 1,06 voitures. Selon Statbel, cette valeur reste inchangée depuis 2021. À l’échelle régionale, la Région de Bruxelles-Capitale possède un taux moyen bien en dessous de la moyenne nationale avec 0,54 voiture par ménage. Cette valeur affiche une baisse de 1,8% par rapport à 2023 et poursuit sa diminution depuis 2021.

Les ménages wallons possèdent en moyenne 1,12 voitures, en légère hausse de 0,9% par rapport à 2023, tandis que les Flamands en possèdent en moyenne 1,13, un nombre inchangé depuis 2022. Au niveau communal, Saint-Gilles et Saint-Josse-ten-Noode sont les communes au nombre moyen de voitures par ménage le plus bas avec 0,33 voitures par ménage, tandis que Lasne reste la commune où ce chiffre est le plus élevé avec 1,68 voitures par ménage.

avec Belga