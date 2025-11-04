Passer la navigation
Oliver Rittweger de Moor sur le métro 3 : “Ce fiasco est d’abord la responsabilité du politique”

Oliver Rittweger de Moor, député bruxellois PTB est revenu sur le dossier du métro 3 et sur les sources de financement dans la capitale au micro de Bonjour Bruxelles.

Nous demandons une commission d’enquête” parlementaire pour faire la lumière sur le dossier du métro 3, a indiqué ce mardi matin Oliver Rittweger de Moor, député bruxellois PTB. “C’est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus contraingnant“, argumente-t-il, “Une simple commission spéciale n’oblige pas les gens à s’y présenter, à remettre tous les documents…

Le rapport de la Cour des comptes est tellement accablant“, analyse-t-il, “et le fait que le parquet de Bruxelles ouvre en enquête en est la preuve (…) Il y a une rupture de confiance avec le projet tel qu’il est mené” . Qui entendre dans la commission spéciale ? “D’abord et avant tout les ministres compétents pour la mobilité, c’est de leur responsabilité. On veut aussi les directeurs du consortium à qui on a déroulé le tapis rouge (…) la Stib”, mais il insiste,“C’est d’abord le politique qui a une responsabilité dans ce fiasco”.

Il faut maintenant des analyses d’experts indépendants pour nous dire ce que l’on peut faire à moindre couts“.

“Bruxelles a besoin d’un refinancement”

En ces temps budgétaires compliqués, le député bruxellois insiste : “ce n’est certainement pas sur la Stib qu’il faut faire des économies dans notre Région. On a besoin de transports modernes et efficace. Il y a déjà trop de pannes et de pénuries de personnel“.

Oliver Rittweger de Moor pointe d’autres sources d’économie : “Il y a 140 millions de frais de consultance. Des centaines de millions sont aussi offerts aux promoteurs. En réalité, notre Région a besoin d’un refinancement. Bruxelles produits 18% des richesses dans notre pays et n’en reçoit en retour que 8%, la clef c’est ça“.

Rédaction

BX1
