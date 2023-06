Nouvelle étape vers la prolongation du tram de Bruxelles vers l’aéroport

Ce tramway doit offrir une nouvelle possibilité de se rendre à l’aéroport de Zaventem.

La Région bruxelloise a délivré le permis d’urbanisme pour le tronçon bruxellois de la future ligne de tramway interrégionale vers l’aéroport national, Brussels Airport. Pascal Smet, le Secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine, a annoncé la nouvelle dans un communiqué. La société De Werkvennootschap a obtenu le permis d’urbanisme et sera chargée d’aménager la ligne de tramway dans l’avenue du Bourget, du rond-point de l’OTAN à la frontière avec la Flandre, ainsi que de réaliser des infrastructures pour les piétons et les cyclistes reliant le virage de la rue de la Fusée.

L’objectif est de connecter le centre de Bruxelles depuis la Gare du Nord jusqu’à l’aéroport national situé à Zaventem. Ce permis permet également de poursuivre “la transformation de cette entrée de ville en boulevard urbain avec une forte dimension paysagère et d’offrir une nouvelle opportunité de déplacement rapide et durable pour les Bruxellois, les Flamands et les voyageurs internationaux vers et depuis notre capitale”.

Dans le communiqué, Pascal Smet souligne qu’il s’agit d’un objectif stratégique pour le gouvernement bruxellois. “Ce projet s’inscrit pleinement dans notre vision régionale de mobilité apaisée et multimodale, ainsi que dans la transformation en boulevard urbain de cette entrée de ville où de nouvelles infrastructures cyclables seront créées”, précise-t-il. “Ce beau projet est un véritable gagnant-gagnant pour la Flandre et Bruxelles, tant en termes de mobilité, de qualité de l’espace public que pour l’emploi. Il démontre parfaitement que le dialogue et la collaboration interrégionale existent et portent leurs fruits !”

Le Luchthaventram constituera un nouveau moyen de transport public supplémentaire vers l’aéroport et vers Bruxelles, en plus des options déjà existantes : la ligne de bus 12 de la STIB qui a son terminus à Schuman, les lignes de bus De Lijn depuis la Gare du Nord et le train depuis Bruxelles-Midi.

Rédaction