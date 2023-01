Les tunnels Belliard et Loi bientôt rénovés : l’enquête publique est lancée

Ces travaux de rénovation seront menés dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement des tunnels bruxellois.

Après les tunnels Trône et Van Praet en 2022 et les tunnels Bailli et Vleurgat en 2023, Bruxelles Mobilité poursuit ses projets à moyen terme avec le dépôt de permis pour rénover et sécuriser les tunnels Belliard et Loi, deux des plus importants tunnels régionaux situés entre le Cinquantenaire, Reyers et le quartier européen. L’enquête publique autour de ce permis a démarré le 28 décembre et se termine le 26 janvier prochain. Avant une commission de concertation, prévue le 15 février.

Comme le rapporte La DH, une rénovation intégrale de ces deux tunnels est prévue, notamment pour remettre à neuf les installations de sécurité, les issues de secours, le système de ventilation, l’éclairage ainsi que le réseau d’égouttage, jugés pour la plupart vétustes. Trois nouvelles issues de secours et l’agrandissement d’une quatrième sont notamment prévus, alors que l’entrée du tunnel Belliard sera transformée, laissant place à une architecture en barrières métalliques.

Selon l’étude d’incidences, dont les grandes lignes sont dévoilées par la DH, les travaux devraient durer près de deux ans et demi, sous différents phasages. Des travaux de nuit sont ainsi majoritairement prévus (approximativement 15 mois), mais les tunnels devront tout de même être fermés 24h/24 durant cinq mois au total. Ces fermetures complètes ne se feront pas en même temps dans les deux tunnels, et seront seulement prévues en période calme, prévient Bruxelles Mobilité.

Si la demande de permis est rapidement acceptée, les travaux pourraient débuter début 2024, indique encre Bruxelles Mobilité.

Pour rappel, le tunnel Loi est situé entre la rue de la Loi, au sein du quartier européen, d’une part, et l’avenue de Tervueren et l’avenue de la Joyeuse Entrée, d’autre part. La réouverture de cette entrée depuis l’avenue de la Joyeuse Entrée, fermée depuis 2020, n’est toutefois pas encore prévue suite à ces travaux. Cela dépendra du réaménagement complet de la rue de la Loi, dont la demande de permis est toujours en cours. Le tunnel Belliard, pour sa part, se situe entre la rue Belliard d’un côté, et l’avenue de Tervueren, l’E40 et l’avenue de la Joyeuse Entrée de l’autre.

