Les trams 4 et 10 interrompus entre Gare du Midi et Porte de Hal pour le week-end

Les lignes de tram 4 et 10 sont interrompues entre Gare du Midi et Porte de Hal pour tout le week-end. Des travaux sont prévus dans le tunnel prémétro à proximité de la gare de Bruxelles-Midi, a indiqué la Stib.

Ces travaux ont pour objectif d’installer des écrans de protection le long des voies, pour à l’avenir permettre la réalisation des travaux au niveau de la liaison avec le nouveau tunnel métro sous le boulevard Jamar.

Les trams 4 et 10 en provenance du nord de Bruxelles et du centre-ville (direction Stalle/Churchill) circulent jusqu’à Gare du Midi, détaille la Stib. Ils s’arrêtent en surface, au niveau de l’arrêt des trams 51, 81 et 82 (“rue Couverte”). Les voyageurs peuvent ensuite rejoindre la station et emprunter les lignes de métro 2 et 6 jusqu’à Porte de Hal, pour poursuivre leur trajet en tram.

Depuis le sud, le tram 4 (direction Gare du Nord) est limité à Porte de Hal, où les voyageurs peuvent également emprunter les lignes de métro 2 et 6 pour rejoindre Gare du Midi et ensuite poursuivre leur trajet en tram.

Le tram 10 ne circule pas entre Churchill et Gare du Midi. Depuis Churchill, les voyageurs doivent rester à bord du tram 7 jusqu’à Vanderkindere, où ils peuvent effectuer la correspondance avec le tram 4.

