Les lignes de tram 4 et 10 interrompues entre Gare du Midi et Porte de Hal ce week-end

Les lignes de tram 4 et 10 seront interrompues entre Gare du Midi et Porte de Hal le week-end des 27 et 28 septembre, annonce jeudi la Stib. La société des transports intercommunaux de Bruxelles précise que des travaux sont prévus dans le tunnel prémétro à proximité de la gare de Bruxelles-Midi.

Ces travaux ont pour objectif d’installer des écrans de protection le long des voies, pour à l’avenir permettre la réalisation des travaux au niveau de la liaison avec le nouveau tunnel métro sous le boulevard Jamar. Les trams 4 et 10 en provenance du nord de Bruxelles et du centre-ville (direction Stalle/Churchill) circuleront jusqu’à Gare du Midi, détaille la Stib. Ils effectueront leur arrêt en surface, au niveau de l’arrêt des trams 51, 81 et 82 (“rue Couverte”).

Les voyageurs pourront alors rejoindre la station et emprunter les lignes de métro 2 et 6 jusqu’à Porte de Hal, où ils pourront poursuivre leur trajet en tram, ajoute encore la société de transports. Depuis le sud, le tram 4 (direction Gare du Nord) sera limité à Porte de Hal, où les voyageurs pourront également emprunter les lignes de métro 2 et 6 pour rejoindre Gare du Midi et ensuite poursuivre leur trajet en tram.

Le tram 10 ne circulera pas entre Churchill et Gare du Midi. Depuis Churchill, les voyageurs devront rester à bord du tram 7 jusqu’à Vanderkindere, où ils pourront effectuer la correspondance avec le tram 4.

Belga