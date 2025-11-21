Les arrêts de la ligne de bus 48 annoncés en bruxellois pour la semaine du dialecte

Le créateur de contenu bruxellois Dean Raey prête sa voix à la Stib.

Durant la semaine du dialecte bruxellois (ou “Weik van’t Brussels”) du 20 au 29 novembre, les annonces à bord du bus 48 auront de quoi surprendre les voyageurs. Les arrêts à bord de la ligne de la société bruxelloise de transport public seront en effet déclamés en authentique bruxellois, avec une petite touche d’humour.

Pour la voix, la Stib a fait appel au créateur de contenu bruxellois Dean Raey. Sous l’alias “Den Brusseleir”, ce Bruxellois de souche publie de courtes vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux depuis quelques mois et s’engage activement dans la promotion du dialecte bruxellois. “J’ai appris le bruxellois avec ma famille et mes copains, mais je suis l’un des rares jeunes à vraiment le parler. De plus, le bruxellois est malheureusement l’un des rares dialectes que l’on n’entend pas souvent dans les séries télévisées“, explique Dean.

