Le vaste projet immobilier de la SNCB sur l’avenue Fonsny est mis sur pause

Le projet immobilier Fonsny à la Gare du midi est mis sur pause, a laissé entendre le ministre fédéral de la Mobilité; Jean-Luc Crucke, en réponse à une question de Ridouane Chahid (PS). En cause: un recours au Conseil d’Etat mais aussi le contexte budgétaire actuel.

Ce vaste projet menée par la SNCB vise à aménager un nouveau bâtiment de la société de chemins de fer en rénovant et en étendant des immeubles existants. En décembre 2022, la Région bruxelloise a donné son feu vert pour la rénovation du site du Tri Postal ainsi que de la gare du Midi et du quartier de la gare. “Il n’est toutefois pas possible de déterminer précisément quand les travaux liés au projet Fonsny débuteront. En effet, un recours en annulation a été déposé en février 2023 au Conseil d’État contre ce projet. Par ailleurs, la SNCB doit composer avec un contexte budgétaire difficile et l’inflation récente des coûts de construction“, a expliqué le ministre. Des travaux ont néanmoins été réalisés en 2022 dans le bâtiment du Tri Postal, pour assainir et désamianter une partie des bâtiments. Une attention particulière est également accordée au nettoyage intensif de la gare et à l’aménagement des zones considérées comme des “hotspots”, a-t-il précisé.

La SNCB n’est pas la seule concernée. Un projet de nouveau bâtiment opérationnel d’Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, est aussi en cours. “Infrabel m’a indiqué avoir obtenu en février 2025 les permis de la Région de Bruxelles-Capitale pour son futur bâtiment opérationnel, dont le projet prévoit qu’il serait situé sur une parcelle propriété d’Infrabel à proximité de la gare du Midi, du côté de la rue de France“, a poursuivi le ministre. Ce nouveau bâtiment devrait abriter les services administratifs, la salle de contrôle nationale destinée de gestion du trafic, ainsi que le centre de traitement des données et les services d’entretien des installations. “Ce dossier, comme celui du siège social de la SNCB, est en cours d’étude, approfondi par mes services, sous l’angle de l’opportunité, de la bonne gestion financière et budgétaire, compte tenu notamment du retour sur investissement, de la valeur ajoutée par rapport à l’organisation du travail des équipes des deux entreprises publiques autonomes, et en matière d’incidence sur la redynamisation du quartier“, a indiqué M. Crucke.

Le député de l’opposition a dit son inquiétude devant cette “mise sur pause pour une durée indéterminée“. “Nous ne pouvons accepter que ce dossier reste enlisé dans des considérations administratives et budgétaires floues, pendant que le quartier du Midi continue de se dégrader, en l’absence d’investissements publics visibles et structurants. Nous appelons le gouvernement à assumer ses responsabilités. Il ne s’agit plus ici d’étudier, mais de décider. Le projet Fonsny ne peut pas être sacrifié sur l’autel de l’indécision et des coupes budgétaires que la majorité Arizona a décidé d’imposer à la SNCB. Notre capitale mérite mieux“, a affirmé M. Chahid.