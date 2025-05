Le nombre de tués sur la route baisse en 2024 sauf à Bruxelles

Le nombre de personnes tuées dans un accident de la circulation a diminué de près de 6% sur un an pour s’établir à 455 en 2024, a rapporté mercredi l’institut pour la sécurité routière Vias. Il s’agit du total annuel le plus faible depuis la publication de ces statistiques. A Bruxelles, il augmente par contre de 100% avec 10 morts.

Vias avait rapporté dans son baromètre pour l’année 2024, publié en mars dernier, une baisse du nombre d’accidents avec tués ou blessés (35.540, -2,8% sur un an), mais une hausse du nombre de personnes décédées sur les routes belges. Cette dernière statistique n’était toutefois que provisoire et devait encore être complétée par l’ajout des usagers morts dans les 30 jours suivant l’accident. Un total de 455 tués ont ainsi été comptabilisés en 2024, soit finalement 28 de moins qu’en 2023 et 285 de moins qu’en 2015.

Si le nombre de décès sur les routes a diminué en Wallonie (197, -9% sur une base annuelle) et en Flandre (248, -5%), la tendance est à la hausse à Bruxelles après une année 2023 bien en deçà des précédentes années (10, +100%).

Quasiment toutes les catégories d’usagers connaissent une baisse du nombre de morts. Les exceptions concernent les motards (de 49 à 55 victimes) et les utilisateurs de trottinettes (de 2 à 4). Vias rappelle toutefois que l’objectif établi lors des États Généraux de la Sécurité Routière de 2021 est de faire tomber le nombre de tués à 320 d’ici à 2030. “Le chemin à parcourir est donc encore long”, ajoute l’institut de sécurité routière.

“Nous devons maintenir et accélérer cette tendance positive”, abonde le ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke. “Avec les nouvelles mesures prévues par l’accord de coalition, nous voulons rendre la mobilité plus sûre, plus durable et plus humaine, pour tous les usagers de la route.”

Belga