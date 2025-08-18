Le gouvernement bruxellois en affaires courantes reste opposé à l’extension du ring même si l’ASBL environnementale Dryade a retiré son recours devant le Conseil d’État. “Nous voulons un accord qui n’attire pas davantage de trafic vers Bruxelles“, a souligné lundi la ministre démissionnaire de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

L’association Dryade s’est entendue avec la Werkvennootschap, une entité du gouvernement flamand consacrée aux projets complexes, sur la modification des plans afin de les mettre en conformité avec des normes environnementales adaptées, rapporte lundi De Standaard. S’il est positif qu’un accord ait été trouvé, la possibilité d’élargir le ring passe mal auprès de la ministre écologiste.

► Lire aussi | Le ring de Bruxelles peut être élargi

“Plus de voies = plus de trafic”

“Un scénario prévoyant la création d’une voie supplémentaire de dix kilomètres n’est pas une option pour moi. Tous les experts indépendants sont d’accord : plus de voies signifie plus de trafic et, au final, des embouteillages plus importants. Si la Flandre venait à supprimer le tram rapide vers Bruxelles – le projet de tram rapide via l’A12 entre Willebroek et Bruxelles qui a été mis en suspens, NDLR – et envoyait en même temps davantage de voitures vers Bruxelles, cela signifierait plus de pollution atmosphérique et plus d’embouteillages dans et autour de notre capitale“, estime-t-elle.

Le gouvernement flamand avait déjà fait savoir que des modifications mineures restaient possibles, mais il estime qu’une quatrième bande est nécessaire pour lutter contre le trafic de contournement dans les communes environnantes

Avec Belga