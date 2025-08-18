Le ring de Bruxelles peut être élargi, après que l’ASBL environnementale Dryade a annulé son recours devant le Conseil d’Etat, rapporte De Standaard lundi. L’association s’est entendue avec la Werkvennootschap sur la modification des plans, pour les mettre en conformité avec des normes environnementales adaptées.

Un premier plan d’élargissement avait été proposé en 2011, avec l’ajout de deux voies. Cette proposition avait rencontré de l’opposition et le dossier était resté en suspens jusqu’en 2017, avant d’être pris en charge par la Werkvennootschap, entité du gouvernement flamand. Celle-ci avait fini par proposer un projet plus modeste (une seule bande supplémentaire sur certains tronçons, ainsi que plusieurs mesures d’accompagnement pour les transports en commun, des ponts cyclables et des écoducs), mais Dryade s’y était encore opposée, notamment en raison de l’utilisation normes de pollution jugées obsolètes.

“Notre principal reproche était l’utilisation de normes de pollution à l’azote obsolètes datant de 2013, au lieu des normes plus strictes de 2022. De plus, il y avait trop peu de mesures pour empêcher une augmentation des dépôts d’azote dans certaines zones naturelles proches, comme le Laarbeekbos à Jette, et des zones à Wemmel et Vilvorde“, explique l’association au journal flamand De Standaard.

Les deux parties ont finalement trouvé un accord pour conditionner le projet aux normes les plus récentes. Ainsi, la limite de vitesse sera rendue dynamique près des zones naturelles : elle sera limitée en fonction des émissions d’azote à l’instant T. Plus les émissions d’azote seront élevées, plus la vitesse autorisée sera réduite. “Ils ont accepté d’adapter la demande de permis aux nouvelles normes en vigueur plus strictes de 2022″, détaille l’association environnementale à De Standaard. “Le reste du projet va également dans la bonne direction, selon nous, avec plus de ponts et de pistes cyclables, et plus de place pour les transports en commun.”

Marijn Struyf, porte-parole de De Werkvennootschap, confirme l’accord et affirme que le réaménagement du ring apportera d’autres bénéfices environnementaux et en matière de sécurité. “En séparant le trafic local du trafic de transit, la circulation sera plus fluide“, selon lui. “Il y aura aussi moins de trafic de contournement dans les communes avoisinantes. Les entrées et sorties seront plus réduites et la nature pourra mieux utiliser cet espace.”

Phases

Les travaux d’élargissement sont découpés en trois phases. Chaque phase nécessitera un permis d’environnement spécifique. Le permis a déjà été délivré pour la première phase à Zaventem, où les travaux préparatoires sont déjà en cours. Des travaux sont également en cours au niveau du viaduc de Vilvorde. Les travaux progresseront dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour atteindre la zone de Grand-Bigard à Meise, avec deux grands échangeurs. L’ensemble du chantier, estimé à 3,5 milliards d’euros, devrait être achevé d’ici 2035.

Est concerné pour l’instant, le ring Nord, entre Grand-Bigard et la jonction avec l’E40. Pour les autres parties, les procédures sont moins avancées, en partie parce que certaines portions sont situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

BX1 – Belga – Images Werkenaandering