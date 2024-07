La Stib renforcera plusieurs lignes pour les festivités du 21 juillet

La Stib renforce ses lignes le 21 juillet à l’occasion des festivités de la fête nationale. Plusieurs lignes de tram et de bus rouleront plus tard et à des fréquences plus élevées et d’autres seront modifiées au cours de la journée pour permettre l’organisation des festivités. Un concert et un feu d’artifice seront notamment organisés au parc du Cinquantenaire.

Les quatre lignes de métro seront renforcées avec des fréquences de 7 minutes 30 en journée et de 10 minutes à partir de 18h, jusqu’à la fin du service. Le dernier passage à la station Merode sera assuré à 1h avec la garantie d’une correspondance avec les lignes 2 et 6 à Arts-Loi.

Huit lignes de tram (3, 4, 7, 9, 19, 25, 81 et 92) circuleront également plus tard. Les horaires seront organisés pour assurer les correspondances entre le dernier métro et les trams 3 et 4 à De Brouckère, le tram 92 à Louise et Botanique ainsi que les trams 9 et 19 à Simonis.

À Montgomery, le dernier tram passera vers 1h sur les lignes 7 et 25. À Merode, le tram 81 assurera aussi un dernier passage vers 1h. La ligne 81 sera par ailleurs renforcée, à raison d’un passage toutes les 12 minutes jusqu’à la fin du service.

Treize lignes de bus (29, 36, 38, 49, 54, 56, 59, 60, 64, 71, 80, 87 et 95) circuleront plus tard, jusqu’à 1h – 1h30 en fonction des lignes.

Le programme détaillé des festivités sera connu ce mardi.

Belga – Photo: BX1