La marque Cowboy visée par une enquête du parquet de Bruxelles concernant son jeu “Race”

Le fabricant de vélos électriques Cowboy fait l’objet d’une enquête judiciaire concernant son jeu “Race”, a annoncé mardi le parquet de Bruxelles. Ce jeu, lancé au début du mois, invite les cyclistes à faire la course sur 500 mètres via l’application connectée au vélo.

“Cowboy est soupçonné de permettre à ses clients de faire courir des vélos électriques les uns contre les autres par le biais de ‘jeux passionnants’ via leur application. Il s’agit d’une pratique irresponsable et dangereuse. La sécurité routière des Bruxellois et des visiteurs quotidiens dans la capitale est une priorité absolue pour le parquet de Bruxelles.“

L’institut Vias avait réagi avec inquiétude au lancement du jeu et aux Pays-Bas, la maire d’Amsterdam, Femke Halsema, l’avait qualifié d'”absurde et irresponsable” avant de porter le dossier devant la police et la justice. Lundi, Cowboy a annoncé suspendre le jeu en question, entendant ainsi faire fondre l’indignation suscitée par cette fonctionnalité et assurant en réévaluer la sécurité.

