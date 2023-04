La Fédération Wallonie-Bruxelles se dote d’un plan de lutte contre le harcèlement à l’école

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a finalement approuvé ce jeudi en 4e et dernière lecture un avant-projet visant à l’amélioration du climat scolaire.

Chaque année, de nombreux jeunes sombrent face au harcèlement et cyberharcèlement scolaire, allant parfois jusqu’à se suicider. Ici, le texte souhaite une nouvelle dynamique en offrant un cadre structurel à la politique de prévention et de lutte en la matière. Concrètement, il s’agit de mieux équiper les écoles, pour prévenir et gérer les cas de harcèlement. Ainsi que de pérenniser les mesures qui étaient à ce jour, menées à échelle locale sur base d’appels à projets d’année en année.

Cette politique de lutte contre le harcèlement va s’appuyer sur deux axes : la création d’un observatoire du climat scolaire et un programme-cadre pour que les écoles mènent des actions structurelles de prévention et de lutte. Elles seront ainsi appelées à élaborer une procédure de signalement, à créer des espaces de dialogue, et à disposer de membres du personnel formés à ces questions.

Ce projet de décret a été rédigé par la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) et il devrait être soumis dès mardi prochaine pour adoption en commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son adoption définitive pourrait déjà intervenir avant la fin de ce mois d’avril.

Belga – Photo : Belga